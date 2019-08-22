Siirt'te tarım aracı devrildi: 1'i ağır 12 kişi yaralandı

Siirt'te tarım aracı devrildi: 1'i ağır 12 kişi yaralandı

Siirt'te tarım aracı devrildi: 1'i ağır 12 kişi yaralandıSİİRT - Siirt'te "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

22.08.2019 23:06
Siirt'te tarım aracı devrildi: 1'i ağır 12 kişi yaralandı

Siirt'te tarım aracı devrildi: 1'i ağır 12 kişi yaralandı

SİİRT - Siirt'te "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt- Eruh çevreyolunda meydana geldi. Serhat Evin'in kullandığı tarım aracı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile Hülya, Rojda, Cindi, Havva, Şilan, Reyhan Esila, Abdulsamet, Elif Ecrin, Mirza, Zilan ve Sehliya Evin yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Rojda Evin'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'te tarım aracı devrildi: 1'i ağır 12 kişi yaralandı
Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.