Siirt'te otomobil devrildi: 5 yaralı
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Siirt'te otomobil devrildi: 5 yaralı

03.02.2021 11:05 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:08
Siirt'te otomobil devrildi: 5 yaralı

Siirt'in Eruh ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Siirt'in Eruh ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, G.T'nin kullandığı 48 AJ 277 plakalı otomobil Eruh Botanik Park mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü G.T. ile otomobildeki H.Ç, R.M, A.A. ve Y.T. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurettin Kilis

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