Siirt'te otomobil devrildi: 1'i ağır 3 yaralı
Siirt'in Şirvan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Siirt'in Şirvan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mahmut Sanamalı yönetimindeki 27 L 1615 plakalı otomobil, Maden köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, yaralanan sürücü Sanamalı ile Ali Sanamalı ve Ömer Kulik 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Ali Sanamalı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA