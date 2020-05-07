Siirt'te minibüsün altında kalan çocuk öldü

Siirt'te minibüsün altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Siirt'te minibüsün altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Siirt'tin Baykan ilçesine bağlı Çelikli köyünde meydana geldi. 61 BF 253 plakalı araç sürücüsü M.O.,(34) yönetimindeki minibüsün geri kayması sonucu 2 yaşındaki M.O., minibüsün altında kaldı. Yaralı M.O., haber verilmesiyle olay yerine çağırılan ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan M.O, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan sürücünün işlemleri sürüyor. - SİİRT

Kaynak: İHA