Siirt'te Kosgeb Desteğiyle 148 İşletme Kuruldu

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Siirt Müdürlüğüne başvuran 148 girişimci adayı, aldıkları eğitim ve destekle kendi işletmelerini kurdu.



Konu ile ilgili bilgi veren KOSGEB Siirt İl Müdürü Ömer Erkılıç, girişimci adayları ilk başta eğitime tabi tuttuklarını, daha sonra işletme hakkı kazananlara KOSGEB'den 50 bin TL hibe ve geri ödemeli 100 bin TL de faizsiz kredi desteği verildiğini aktardı. Erkılıç, ayrıca 2017 yılı KOSGEB sıfır faizli işletme kredisi desteği kapsamında bin 822 işletmeye faizsiz kredi imkanı sağlandığını, Siirt'teki işletmelere ulusal ve uluslararası pazarlarda söz sahibi olmaları için Genel Destek, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Desteği, İşbirliği Güçbirliği gibi birden fazla destek verildiğini, iş fikri olan kendi işletmesini kurmak isteyen tüm girişimci adaylarını KOSGEB'e beklediklerini aktardı. - SİİRT