Siirt'te Kaymakama Bombalı Saldırı
Siirt'te kaymakama bombalı saldırı Teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcıyı Baykan Kaymakamının geçişi sırasında infilak ettirdi Patlayıcının geç infilak ettiği saldırıda Kaymakam Mehmet Kocabey hafif yaralandıSİİRT - Siirt'in Baykan ilçesinde teröristler tarafından yola tuzaklanan el...
Siirt'te kaymakama bombalı saldırı
Teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcıyı Baykan Kaymakamının geçişi sırasında infilak ettirdi
Patlayıcının geç infilak ettiği saldırıda Kaymakam Mehmet Kocabey hafif yaralandı
SİİRT - Siirt'in Baykan ilçesinde teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Mehmet Kocabey'in aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlayıcının geç infilak ettiği saldırıda Kaymakam Mehmet Kocabey hafif yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, teröristler tarafından Baykan ilçesi Yarımca köyü girişine tuzaklanan el yapımı patlayıcı, köyü ziyarete gelen İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Mehmet Kocabey'in aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlayıcının geç infilak ettiği saldırıda, Kaymakam Kocabey hafif bir şekilde yaralanırken, araçta küçük çaplı hasar oluştu. Kocabey, İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.