Siirt'te kaymakama bombalı saldırı

Teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcıyı Baykan Kaymakamının geçişi sırasında infilak ettirdi

Patlayıcının geç infilak ettiği saldırıda Kaymakam Mehmet Kocabey hafif yaralandı



SİİRT - Siirt'in Baykan ilçesinde teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Mehmet Kocabey'in aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlayıcının geç infilak ettiği saldırıda Kaymakam Mehmet Kocabey hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, teröristler tarafından Baykan ilçesi Yarımca köyü girişine tuzaklanan el yapımı patlayıcı, köyü ziyarete gelen İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Mehmet Kocabey'in aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlayıcının geç infilak ettiği saldırıda, Kaymakam Kocabey hafif bir şekilde yaralanırken, araçta küçük çaplı hasar oluştu. Kocabey, İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.