Siirt'te kayıp 2 çocuk bulundu
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Siirt'te kayıp 2 çocuk bulundu

SİİRT'in Baykan ilçesinde hayvan otlatmak için evden çıkan Ö.K. ve U.Y. gece eve dönmeyince jandarmaya haber verildi.

Siirt'te kayıp 2 çocuk bulundu
05.08.2020 20:40 | Son Güncelleme: 05.08.2020 20:44

SİİRT'in Baykan ilçesinde hayvan otlatmak için evden çıkan Ö.K. ve U.Y. gece eve dönmeyince jandarmaya haber verildi. Ekiplerin çalışmasıyla kayıp 2 çocuk 1 gün sonra bulunarak ailelerine teslim edildi.

Baykan ilçesi Gündoğdu köyünde yaşayan Ö.K. ve U.Y. 4 Ağustos'ta öğle saatlerinde hayvan otlatmak için evlerinden çıktı. Gece eve dönmeyen yakınları, çocukların bulunması için jandarmaya haber verdi. Jandarma, köye 1 Jandarma İç Güvenlik Timi (JİG), 2 güvenlik korucusu timi ve drone göndererek arama çalışmalarına başladı. Ertesi gün, AFAD ve UMKE ekiplerinin de katılımıyla arama alanı genişletildi. Kayıp çocuklar akşam saatlerinde Baykan ilçe yolunda bulunarak ailelerine teslim edildi.


Kaynak: DHA

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