Siirt'te kardan kapanan 12 köy yolu açıldı
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Siirt'te kardan kapanan 12 köy yolu açıldı

16.01.2021 10:43 | Son Güncelleme: 16.01.2021 10:47
Siirt'te kardan kapanan 12 köy yolu açıldı

SİİRT'in Pervari ilçesine bağlı olan ve kar yağışı nedeniyle kapanan 12 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla yeniden ulaşıma açıldı.

SİİRT'in Pervari ilçesine bağlı olan ve kar yağışı nedeniyle kapanan 12 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Pervari ilçesindeki 2 bin 100 rakımlı Geçittepe mevkisinde, dün yağan yoğun kar nedeniyle bölgedeki 12 köy yolu, ulaşıma kapandı. Köy halkının ihbarıyla bölgeye İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışmayla 12 köy yolunu ulaşıma yeniden açtı. 

Siirt genelinde karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, "Pervari ilçemizde yoğun kar yağışı halen devam ediyor. Karla mücadele ekiplerimiz yolların açılması için yoğun bir mesai harcamaktadır. Şu ana kadar 12 köy yolu ulaşıma açıldı. Gelen tüm ihbarlara anında müdahale ediyoruz ve köy yollarında mahsur kalan araçlar ekiplerimiz tarafından kurtarılıyor" dedi.

 


Siirt'te kardan kapanan 12 köy yolu açıldı
Siirt'te kardan kapanan 12 köy yolu açıldı
Siirt'te kardan kapanan 12 köy yolu açıldı
Siirt'te kardan kapanan 12 köy yolu açıldı
Siirt'te kardan kapanan 12 köy yolu açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yücel DURAK

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