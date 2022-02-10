75 yaşındaki hasta 4 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı - Haberler
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75 yaşındaki hasta 4 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

AA, Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'in Pervari ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan 75 yaşındaki vatandaş, ekiplerin 4 saat süren çalışmaları sonucu hastaneye yetiştirildi.

PERVARİ, SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan 75 yaşındaki vatandaş, ekiplerin 4 saat süren çalışmaları sonucu hastaneye yetiştirildi.

İlçeye bağlı Düğüncüler köyünde yaşayan Halil Erten'in (75) solunum yetmezliği ve göğüs ağrısı çekmesi üzerine, yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, 4 saat süren çalışmanın ardından köy yolunu ulaşıma açtı.

112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi köyde yapılan Erten, Pervari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

75 yaşındaki hasta 4 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

75 yaşındaki hasta 4 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

75 yaşındaki hasta 4 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

75 yaşındaki hasta 4 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

75 yaşındaki hasta 4 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

75 yaşındaki hasta 4 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

75 yaşındaki hasta 4 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Halil Erten, Pervari, Siirt, kar, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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