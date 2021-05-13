İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ikisi ağır 4 kişi yaralandı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ikisi ağır 4 kişi yaralandı.
Serhat K'nin kullandığı 34 SR 6270 plakalı otomobil, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Belediye Kavşağı'nda Ahmet K. idaresindeki 33 NPA 69 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Serhat K. yönetimindeki otomobil, saat kulesine çarparak durabildi.
Sürücü Serhat K. ile Abdullah A, Muhammet M. ve Savaş S. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan sürücü Serhat K. ile Muhammet M'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay