Siirt'te hurda malzeme çalan 3 şüpheli yakalandı Siirt'te 4 ton hurda malzeme çaldıkları belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Siirt'te 4 ton hurda malzeme çaldıkları belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Gökçebağ Beldesinde H.F.T'nin evinin bahçesinden yaklaşık 4 ton hurda malzeme çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışma ve fiziki takip sonucu olayda kullanıldığı tespit edilen araca ulaşan ekipler, araç sahibi A.T'nin hurda dükkanında yaptığı aramada çalıntı malzemeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.T, C.F ve T.D'nin soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA