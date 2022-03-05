Siirt'te dereceye giren sporcular ödüllendirildi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, Türkiye Wushu Kung Fu Tuishou Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Antalya'da düzenlenen Wushu Kung Fu Tuishou Şampiyonası'nda dereceye giren minik ve genç sporcular, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Adil Taşkıran ve antrenör Edip Dalkılıç ile Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çağlar Tekin'i makamında ziyaret etti.

Kurtalan Kaymakamlığının destekleri ile Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren takımın sporcularını gösterdikleri başarı dolayısıyla tebrik eden Tekin, başarılı sporculara çeşitli hediyeler verdi.

Birçok spor dalında sporculara destek verdiklerini belirten Tekin, spor kulüplerine desteklerinin devam edeceğini bildirdi.