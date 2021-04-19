Siirt'te caddede doğum yapan köpeğe vatandaşlar sahip çıktı
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Siirt'te caddede doğum yapan köpeğe vatandaşlar sahip çıktı

Siirt'te caddede doğum yapan köpeğe vatandaşlar sahip çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'te doğum yapan sokak köpeği ile 9 yavrusu hayvanseverler tarafından süt, et ve mamayla beslendi.

Siirt'te doğum yapan sokak köpeği ile 9 yavrusu hayvanseverler tarafından süt, et ve mamayla beslendi.

Siirt kent merkezinde bir ağacın altında yavrularını doğuran anne köpek 9 yavru dünyaya getirdi. Caddeden geçen vatandaşların ördüğü yavru köpekler ilgi odağı oldu. Pazara alışveriş yapmak için gittiği sırada anne köpeğin doğum yaptığını gören Zeki Eren adlı hayvansever yavru köpekler için marketten süt alıp önlerine bıraktı. Yavru köpek ve annelerini almaları için belediyeyi aradıklarını belirten Eren, "Bu köpeğimiz doğum yapmış. Yavruları da böyle ortalıklarda duruyordu. Biz de yiyecek getirdik. Köpekler gözünü açamıyor. 9 tane yavru var burada. Biz de sağdan soldan bir şeyler alarak yedirdik. Belediyeyi aradık gelip alacaklarmış" dedi. - SİİRT

Siirt'te caddede doğum yapan köpeğe vatandaşlar sahip çıktı
Siirt'te caddede doğum yapan köpeğe vatandaşlar sahip çıktı
Siirt'te caddede doğum yapan köpeğe vatandaşlar sahip çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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