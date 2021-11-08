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Siirt'te bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

AA / Abdurrahman Binay - Haberler | Güncel
Siirt'te bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beykent Caddesi'nde husumetli akraba iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada N.Ç. ve O.Ç. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgaya karışanların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA / Abdurrahman Binay - Son Dakika Haberleri
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