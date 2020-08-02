Siirt'te AK Parti'den vatandaşlara bayram hediyesi AK Parti Siirt İl Başkanlığı Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi, lokum ve kolonya hediye etti.

AK Parti Siirt İl Başkanlığı Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi, lokum ve kolonya hediye etti.

AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olğaç, merkez Tınaztepe, Doğan, Algül, Barış ve Dumlupınar mahallelerinde ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti, yardımları dağıttı.

Bu bayram da ihtiyaç sahibi aileleri unutmadıklarını belirten Olğaç, "Bayramlar birlik ve dayanışmanın en güzel günleridir. AK Parti olarak en çok dayanışmaya ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde ihtiyaç sahibi ailelerimizi evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladık, sevinçlerine ortak olduk." dedi.

Kaynak: AA