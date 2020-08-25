Siirt'te, 5'nci kattan düşen otizmli Reşit, ağır yaralandı
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Siirt'te, 5'nci kattan düşen otizmli Reşit, ağır yaralandı

Siirt'te, 5'nci kattan düşen otizmli Reşit, ağır yaralandıSİİRT'te oturdukları apartmanın 5'nci katından düşen otizmli Reşit Nuhan Bavlı (10), ağır yaralandı.

25.08.2020 14:55 | Son Güncelleme: 25.08.2020 15:00

Siirt'te, 5'nci kattan düşen otizmli Reşit, ağır yaralandı

SİİRT'te oturdukları apartmanın 5'nci katından düşen otizmli Reşit Nuhan Bavlı (10), ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Siirt kent merkezindeki Kooperatifler Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Bavlı ailesinin otistik çocukları Reşit Nuhan Bavlı, 5'nci kattaki evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle boşluğa düştü. Olayı görenler sağlık görevlilerine haber verdi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bavlı, ambulansa Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan küçük çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Siirt'te, 5'nci kattan düşen otizmli Reşit, ağır yaralandı

Kaynak: DHA

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