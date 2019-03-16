Siirt'te 200 Kişilik Grup AK Parti'ye Katıldı

Siirt'te 31 Mart yerel seçimlere kısa bir süre kala 200 kişilik bir grup AK Parti'ye katıldı.

Eski MHP Merkez İlçe Başkanı Edip Atlağ başkanlığında Yeni Mahalle'de toplanan kalabalık grup AK Parti'ye katıldı. Eski Merkez İlçe Başkanı Edip Atlağ, Atlağ ailesi olarak AK Parti'ye katıldıklarını belirtti. Atlağ, "Cumhur İttifakı'ndan kapsamında desteklerimiz Ali İlbaş'adır. Hükümetimizin yayındayız. Genel başkanımızın talimatıyla Atlağ ailesi olarak tüm desteklerimiz Ali İlbaş'a dır. Eski yönetimdeki arkadaşlarla beraber AK Parti Siirt Belediye Başkan adayını destekliyoruz" dedi. - SİİRT

Kaynak: İHA