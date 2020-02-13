Siirt rahatsızlanan hamile kadın, 6 saatte hastaneye ulaştırıldı
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Siirt rahatsızlanan hamile kadın, 6 saatte hastaneye ulaştırıldı

Rahatsızlanan hamile kadın, 6 saatte hastaneye ulaştırıldıSİİRT'te, yolu kar nedeniyle kapanan Dolusalkım köyünde rahatsızlanan hamile Saniye Dündar (21), 6 saatlik çalışmanın ardından hastaneye ulaştırıldı.

13.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:08
Siirt rahatsızlanan hamile kadın, 6 saatte hastaneye ulaştırıldı

Rahatsızlanan hamile kadın, 6 saatte hastaneye ulaştırıldı

SİİRT'te, yolu kar nedeniyle kapanan Dolusalkım köyünde rahatsızlanan hamile Saniye Dündar (21), 6 saatlik çalışmanın ardından hastaneye ulaştırıldı.

Pervari ilçesine bağlı Dolusalkım köyünde 2'nci çocuğuna hamile olan Saniye Dündar rahatsızlanınca, yakınları sağlık görevlilerine verdi. Köy yolunun kar yağışı nedeniyle kapalı olduğunu öğrenen sağlık görevlileri, İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin, yol açma çalışması sonucu sağlık görevlileri, Dolusalkım köyüne ulaştı. Ambulansa alınan Dündar, yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından Siirt Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Tedaviye alınan Dündar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Siirt rahatsızlanan hamile kadın, 6 saatte hastaneye ulaştırıldı
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