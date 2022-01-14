Siirt jandarması iş arayan hükümlüyü çiftlik sahibi gibi davranarak yakaladı - Haberler
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Siirt jandarması iş arayan hükümlüyü çiftlik sahibi gibi davranarak yakaladı

Siirt jandarması iş arayan hükümlüyü çiftlik sahibi gibi davranarak yakaladı
AA / Fecri Barlık - Haberler | Güncel

Siirt jandarma ekipleri, cinayet ve çeşitli suçlardan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve İstanbul'da iş aradığı belirlenen hükümlüyü, çiftlik sahibi gibi davranarak yakaladı.

ÇİFTLİK, NİĞDE (AA) - Siirt jandarma ekipleri, cinayet ve çeşitli suçlardan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve İstanbul'da iş aradığı belirlenen hükümlüyü, çiftlik sahibi gibi davranarak yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca "tasarlayarak öldürme", Siirt 3. Ağır Ceza Mahkemesince "yaralama" ve Şirvan Sulh Ceza Hakimliğince "rüşvet almak" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Edip Erdoğan'ın İstanbul'un Silivri ilçesindeki bir çiftlik evinde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), cinayetten 6 yıldır aranan ve bulunduğu çiftliğin adresi belli olmayan Erdoğan'ın, bölgedeki bazı çiftlik evlerinin iş ilanlarına müracaatta bulunduğunu belirledi.

Çiftlik sahibi gibi davranan jandarma ekipleri, bu sayede irtibata geçtiği Erdoğan'ı yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından Silivri Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen Erdoğan, Metris T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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AA / Fecri Barlık - Son Dakika Haberleri

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