Siirt İl Emniyet Müdürü Yılmaz, görevine başladı
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Siirt İl Emniyet Müdürü Yılmaz, görevine başladı

Siirt İl Emniyet Müdürü Yılmaz, görevine başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt İl Emniyet Müdürü olarak atanan Halit Aziz Yılmaz görevine başladı.

Siirt İl Emniyet Müdürü olarak atanan Halit Aziz Yılmaz görevine başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Halit Aziz Yılmaz, Siirt İl Emniyet Müdürlüğüne atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla 33 ilin emniyet müdürü değişti. Siirt İl Emniyet Müdürlüğüne Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle atanan Halit Aziz Yılmaz göreve başladı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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