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Siirt İcra Müdürlüğü törenle açıldı

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirt İcra Müdürlüğü törenle açıldı

Siirt'te Adalet Sarayı ek hizmet binasında faaliyet gösterecek olan Siirt İcra Müdürlüğü törenle açıldı.

SİİRT (AA) - Siirt'te Adalet Sarayı ek hizmet binasında faaliyet gösterecek olan Siirt İcra Müdürlüğü törenle açıldı.

"Yeni İcra Modeli Uygulaması" kapsamında Barış Mahallesi'ndeki Siirt Barosu hizmet binasının bir bölümünde açılan Adalet Sarayı ek hizmet binasına taşınan Siirt İcra Müdürlüğü hizmet vermeye başladı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay ile Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı Tetkik Hakimi Ömer Dursun'un açılış konuşmalarının ardından Siirt İcra Müdürlüğü hizmete girdi.

Açılış törenine,İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin,İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, Baro Başkanı Nizam Dilek, Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Fatih Akteke, Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut ve davetliler katıldı.

Açılışın ardından il protokolü binayı gezerek bilgi aldı.

Siirt İcra Müdürlüğü törenle açıldı

Siirt İcra Müdürlüğü törenle açıldı

Siirt İcra Müdürlüğü törenle açıldı

Siirt İcra Müdürlüğü törenle açıldı

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Siirt İcra Müdürlüğü törenle açıldı - Haberler
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