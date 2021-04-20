Siirt Belediyesince ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine bin gıda kolisi dağıtıldı
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Siirt Belediyesince ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine bin gıda kolisi dağıtıldı

Siirt Belediyesince ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine bin gıda kolisi dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt Belediyesi, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımlarını sürdürüyor.

Siirt Belediyesi, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımlarını sürdürüyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda kurum personeli ve gönüllü gençlerden oluşan ekipler, Barış, Doğan ve Batı mahallelerinde önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine gıda kolisi götürdü.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci, şu ana kadar bin yardım kolisinin dağıtıldığını, kentte 5 bin aileye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Ramazan boyunca kimsesizleri ve ihtiyaç sahiplerini gözetmeyi sürdüreceklerini dile getiren Özekinci, vatandaşları ziyaret ederek yanlarında olduklarını gösterdiklerini söyledi.

Sadece gıda yardımlarıyla sınırlı kalmadıklarını anlatan Özekinci, "Kızılay ile iş birliği içinde çalışmalar yaparak aşevinden alınan sıcak yemekleri ailelere ulaştırıyoruz. Yardım yaptığımız aileler 'Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin.' diye dua ediyor. İnşallah ramazan boyunca bu yardım çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek." diye konuştu.

Nilgün Ay da Siirt Belediyesinin yardım faaliyetlerinde gönüllü görev yaptığını dile getirerek, "Gönüllü hizmet etmek beni mutlu ediyor. Yardım götürdüğümüz ailelerin hayır dualarını alıyoruz, bu bize yeter. İhtiyaç sahiplerine yemek ve gıda yardımlarını sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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