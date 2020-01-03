Şii lider Mukteda el Sadr, ABD saldırısı sonrası Mehdi Ordusu'nun yeniden kurulması emrini verdi
Iraklı Şii din adamı Mukteda el Sadr, Irak'ın işgali sırasında ABD'ye karşı savaşması için oluşturulan ve 2008'de lağvedilen Mehdi Ordusu'nun yeniden kurulması talimatı verdi
03.01.2020 10:54 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:54
Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Iraklı Şii din adamı Mukteda el Sadr, Irak'ın işgali sırasında ABD'ye karşı savaşması için oluşturulan Mehdi Ordusu'nun yeniden kurulması talimatı verdi.
Ayrıca Sadr, el Yevmül Mevud milis gücünün de yeniden harekete geçirilmesini istedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com