Sihirli Annem'in eski oyuncularından flaş itiraf

2000'li yılların en sevilen dizilerinden biri olan 'Sihirli Annem'in o dönemki kadrosunda yer alan güzel oyuncular Gizem Güven ve Jennifer Boyner, geçtiğimiz gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Güven ve Boyner, Exxen'de yeniden seyirciyle buluşacak dizi hakkında flaş bir itirafta bulundular

Snob Magazin'in haberine göre; Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu 'Exxen' adlı dijital platformda yeniden çekilecek olan Sihirli Annem dizisinde tekrar bir araya geleceklerine dair çıkan haberler için konuşan ikili, "Bize öyle bir teklif gelmedi. Yeni dizi de oynayacak arkadaşlara başarılar diliyoruz. Umarım reytingler istedikleri gibi olur." diye konuştular.& ;





Kaynak: Snob Magazin