Sihirli Annem'in eski oyuncularından flaş itiraf
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sihirli Annem'in eski oyuncularından flaş itiraf

25.12.2020 13:12 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:17
Sihirli Annem'in eski oyuncularından flaş itiraf

2000'li yılların en sevilen dizilerinden biri olan 'Sihirli Annem'in o dönemki kadrosunda yer alan güzel oyuncular Gizem Güven ve Jennifer Boyner, geçtiğimiz gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Güven ve Boyner, Exxen'de yeniden seyirciyle buluşacak dizi hakkında flaş bir itirafta bulundular

Snob Magazin'in haberine göre; Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu 'Exxen' adlı dijital platformda yeniden çekilecek olan Sihirli Annem dizisinde tekrar bir araya geleceklerine dair çıkan haberler için konuşan ikili, "Bize öyle bir teklif gelmedi. Yeni dizi de oynayacak arkadaşlara başarılar diliyoruz. Umarım reytingler istedikleri gibi olur." diye konuştular.& ;

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Tunç Soyer Cahit Özkan Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Berk Oktay Fahriye Evcen Seren Serengil İbrahim Büyükak
Spor Can Bartu Burak Yılmaz Samet Aybaba Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Türk Hisarcık İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sihirli Annem'in eski oyuncularından flaş itiraf | Haberler.com Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 13:21:16. #1.14#
title