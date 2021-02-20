Sihirli Annem dizisiyle ünlenen Zeynep Özkaya, sevgilisiyle aşk dolu pozunu paylaştı
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Sihirli Annem dizisiyle ünlenen Zeynep Özkaya, sevgilisiyle aşk dolu pozunu paylaştı

20.02.2021 15:17 | Son Güncelleme: 20.02.2021 15:55

2013 yılında yayınlanan Sihirli Annem dizisinde oynadığı Çilek karakteriyle adını duyuran 23 yaşındaki Zeynep Özkaya, tatile gittiği sevgilisiyle aşk dolu bir pozunu yayınladı.

Sihirli Annem dizisiyle tanındıktan sonra sosyal medya fenomenliği yapmaya başlayan ve şimdilerde Instagram'da 362 bin takipçisi bulunan Zeynep Özkaya, sevgilisi Oğulcan ile Uludağ'a tatile gitti.

TATİLDE AŞKA GELDİLER

Yoğun geçen sınav dönemini atlatan Zeynep Özkaya, arkadaşları ve sevgilisiyle gittiği tatilden eğlenceli anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Hesabını aktif olarak kullanan Özkaya, kalp emojisi koyarak sevgilisiyle pozunu paylaştı.

Sihirli Annem dizisiyle ünlenen Zeynep Özkaya, sevgilisiyle aşk dolu pozunu paylaştı

SEVGİLİSİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI

Geçtiğimiz sene ekim ayında sevgilisinin doğum gününü kutlayan Zeynep Özkaya paylaşımına "Birlikte daha nicelerine, iyi ki doğdun sevgilim" notunu düşmüştü. Çiftin bu pozu da günlerce sosyal medyada konuşulmuştu. İkili, aşk dolu pozlarını sık sık Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Sihirli Annem dizisiyle ünlenen Zeynep Özkaya, sevgilisiyle aşk dolu pozunu paylaştı

İşte o pozlardan bazıları...

Sihirli Annem dizisiyle ünlenen Zeynep Özkaya, sevgilisiyle aşk dolu pozunu paylaştı
Sihirli Annem dizisiyle ünlenen Zeynep Özkaya, sevgilisiyle aşk dolu pozunu paylaştı
Sihirli Annem dizisiyle ünlenen Zeynep Özkaya, sevgilisiyle aşk dolu pozunu paylaştı
Sihirli Annem dizisiyle ünlenen Zeynep Özkaya, sevgilisiyle aşk dolu pozunu paylaştı
Sihirli Annem dizisiyle ünlenen Zeynep Özkaya, sevgilisiyle aşk dolu pozunu paylaştı
Sihirli Annem dizisiyle ünlenen Zeynep Özkaya, sevgilisiyle aşk dolu pozunu paylaştı
Sihirli Annem dizisiyle ünlenen Zeynep Özkaya, sevgilisiyle aşk dolu pozunu paylaştı
Sihirli Annem dizisiyle ünlenen Zeynep Özkaya, sevgilisiyle aşk dolu pozunu paylaştı

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