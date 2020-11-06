Sihirli Annem dizisi ne zaman başlayacak? Sihirli Annem dizisi yeni oyuncuları kimler?

Tekrar başlaması ile gündeme gelen Sihirli Annem dizisi ne zaman başlayacak? Sihirli Annem dizisi yeni oyuncuları kimler? Sihirli Annem hangi kanalda yayınlanacak?

27 Şubat 2003 tarihinde ilk bölümü yayınlanan ve oldukça sevilen dizi Sihirli Annem dizisi ne zaman başlayacak? Sihirli Annem dizisi yeni oyuncuları kimler?

SİHİRLİ ANNEM DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bir dijital platformda yayınlanacağı duyurulan dizinin kadrosunda ise önemli bazı değişiklikler olacak. Dizinin ne zaman başlayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

SİHİRLİ ANNEM DİZİSİ YENİ OYUNCULARI KİMLER??

Sihirli Annem dizisinin oyuncuları Gizem Güven, Zeynep Özkaya ve İnci Türkay'dan konu ile açıklama geldi. Eski kadro yerine yeni oluşturulan kadro ile devam edilecek. Nevra Serezli'nin oynadığı 'Dudu' karakterini ekranların en sevilen aktrislerinden Nergis Kumbasar canlandıracakmış. Dizinin önemli karakterlerinden olan ve daha önce Gül Onat tarafından canlandırılan 'Perihan'ı ise Lale Başar oynayacakmış. Peki başroldeki isimler ne durumda? İnci Türkay'ı tüm Türkiye'ye tanıtan 'Betüş' karakteri Açelya Topaloğlu'nun olmuş.