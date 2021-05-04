Sigarayı bırakmak, obeziteyle mücadele ve düzenli egzersiz astımın kontrolünü kolaylaştırıyor
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Sigarayı bırakmak, obeziteyle mücadele ve düzenli egzersiz astımın kontrolünü kolaylaştırıyor

Sigarayı bırakmak, obeziteyle mücadele ve düzenli egzersiz astımın kontrolünü kolaylaştırıyor
Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Sağlık

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, sigarayı bırakmanın, obez hastaların kilo vermesinin ve düzenli egzersiz yapmanın astımın kontrolünü kolaylaştırdığını bildirdi.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, sigarayı bırakmanın, obez hastaların kilo vermesinin ve düzenli egzersiz yapmanın astımın kontrolünü kolaylaştırdığını bildirdi.

Yavuzyılmaz, Dünya Astım Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, astımın, akciğer içi hava yollarında daralmaya neden olan ve ataklar ile seyreden kronik bir akciğer hastalığı olduğunu aktardı.

Bu hastalığın, tekrarlayan nefes darlığı, nefes alıp verirken ortaya çıkan hırıltı, göğüste baskı hissi ve öksürük gibi belirtilerle kendini gösterdiğini vurgulayan Yavuzyılmaz, dünyada yaklaşık 335 milyon, Türkiye'de ise 4 milyona yakın astım hastası bulunduğunu, astımın görülme sıklığının da yıllar içinde giderek arttığını ifade etti.

Astım tedavisinde amacın, hastalığın kontrol altına alınması ve sağlanan bu durumun idame ettirilmesi olduğu vurgulayan Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu hastalığın tedavisi ile ilgili gerekli her türlü ilaç ve malzeme bulunmaktadır. Uygun ilaç tedavisiyle astımlılar iş ve okul dahil günlük yaşamlarına, hastalık nedeni ile herhangi bir kısıtlama olmadan devam edebilirler. Astım spor yapılmasına engel değildir. Astımlı hastalar doktorlarıyla paylaşarak ve çevresel tetikleyicilere dikkat ederek yürüyebilirler, hafif koşu yapabilirler, yüzebilirler. Birçok astımlı hasta performans sporlarını yapabilir."

"Sağlıklı beslenmenin temel ilkeleri astımlı hastalar için de geçerlidir"

Astımlı hastaların doktor tanılı besin alerjileri olmadıkça özel bir diyet yapmalarına gerek olmadığına dikkati çeken Yavuzyılmaz, "Sağlıklı beslenmenin temel ilkeleri astımlı hastalar için de geçerlidir. Obezitesi olan astımlı hastalarda doktor ve diyetisyen gözetiminde kilo vermeleri hastalıkların seyrini olumlu etkileyecektir. Yapılan araştırmalarda sigarayı bırakmanın ve obez hastaların kilo vermesinin, astımın kontrolünü kolaylaştırdığı gösterilmiştir." bilgisini paylaştı.

Yavuzyılmaz, "İlaçların doğru teknikle ve düzenli kullanılmaması, sigara dumanı, alerjenler ve kimyasallar gibi tetikleyicilere maruz kalmak ile obezite sayılabilir. Hastaların, ilaçlarını doktorunun önerdiği şekilde kullanılmasının, sigarayı bırakmanın ve obez hastaların kilo vermesinin, sağlıklı ve dengeli beslenmenin, düzenli egzersiz yapmanın, solunan ortam havasını temiz tutmanın astımın kontrolünü kolaylaştırdığı gösterilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

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