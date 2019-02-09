Sigaranın Zararlarını Tuvale Yansıttılar

Van'ın Tuşba ilçesinde bazı ressam ve öğrenciler, "Dünya Sigarayı Bırakma" günü dolayısıyla düzenlenen çalıştay kapsamında, sigaranın zararlarının anlatıldığı resimler yaptı.

Hayatın Renkleri Solmasın Derneği ile Tuşba Gençlik Merkezi tarafından "Dünya Sigarayı Bırakma" günü dolayısıyla çalıştay düzenlendi.

Gençlik Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda bazı ressamlar ile öğrenciler, sigarının zararlarını tuvale yansıttı.

Dernek Başkanı Osman Turgut, burada yaptığı açıklamada, herkesi, sigaranın zararlarına karşı duyarlı olmaya ve dumansız hava sahalarının önemini kavramaya davet etti.

Ressam Yusuf Han ise sanatsal bakış açısıyla sigaranın zararlarına değindiklerini anlatarak, "Sigara Türkiye ve dünyada büyük bir sorun. İnsanlar güçlerini toplayarak bu bağımlılıktan kurtulabilirler." dedi.

Öğrenci Kübra Oyuk da sigara içilmesinden büyük rahatsızlık duyduğunu, büyüklerin bu konuya dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA