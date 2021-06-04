Sigara haram mı mekruh mu? Diyanet açıklaması: Sigara içmenin dini hükmü nedir?

Sigara içmemin dini hükmü hakkında pek çok sorunun yanıtı araştırılıyor. Sigara içmek hakkında Sigara haram mı mekruh mu? Sigara içmenin dini hükmü nedir? Sigara haram mı, sigara mekruh mu? sorularının yanıtları hakkında detayları sizler için derledik.

Sigara içmenin haram mı yoksa mekruh mu olduğu merak edilen konular arasında yer alıyor. Sigara içmenin haram olup olmadığı halk arasında sıkça dillendirilen bir konu olarak dikkat çekiyor. Peki, Sigara haram mı? Sigara caiz mi? Diyanete göre sigara içmek haram mı?

SİGARA HARAM MI MEKRUH MU? DİNİ HÜKMÜ NEDİR?

Son yıllarda yapılan birçok araştırma sigaranın insan sağlığı üzerinde pek çok zararlı etkisinin olduğunu bilimsel olarak ortaya koymuş bulunmaktadır. Bazıları ölümcül olmak üzere çok sayıda hastalığın sebebi olması itibariyle sigaranın mübah görülmesi düşünülemez. Bazı alimler; sigaranın "tahrimen/harama yakın mekruh" olduğunu söylemişlerdir. Günümüzde bir çok alim ve fetva meclisi, kişinin kendisini tehlikeye atmama ve öldürmeme, başkalarına zarar vermeme, zararı giderme, sağlığı koruma yönündeki temel ilkeleri esas alarak sigaranın haram olduğu görüşündedir. Dolayısıyla bir müslümanın, pek çok zararı bünyesinde barındıran sigarayı içmesi caiz değildir.

SİGARA HARAM MI?

Sigara içmek haram değildir. Sigara içilmesi pek çok durumda kanun koyucu tarafından yasaklanabilse bile sigara haram değildir.

SİGARA MEKRUH MU?

Sigara ne kadar zararlı olursa olsun, sigara konusunda bir ayet yoktur. O hâlde sigara içmek haram değildir. Allah tarafından haram kılınmamış bir şeyin haram olduğunu söylemek, Allah'a ait bir yetkiyi gasp etmek anlamına gelir ki, böyle bir şey müçtehitlerin en korktuğu şeydir.