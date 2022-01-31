Sıfırdan 15 Milyon Sterlin Ciroya - Haberler
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Sıfırdan 15 Milyon Sterlin Ciroya

DailyMotion.com - Güncel
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1995 yılında İngiltere'ye eğitim için gelen Özgür Yılmaz bugün yaklaşık 15 milyon sterlin büyüklüğünde ticari hacmi olan iki şirketin sahibi. Yılmaz, Türk malı gıda ürünlerinde markalaşma olmamasından şikayetçi.

1995 yılında İngiltere'ye eğitim için gelen Özgür Yılmaz bugün yaklaşık 15 milyon sterlin büyüklüğünde ticari hacmi olan iki şirketin sahibi. Yılmaz, Türk malı gıda ürünlerinde markalaşma olmamasından şikayetçi

DailyMotion.com - Güncel

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