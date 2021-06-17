Sıfır Komisyonlu 'Lezzet Ankara'ya Esnaftan Yoğun İlgi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın duyurusunu yaptığı yemek sipariş portalı "Lezzet Ankara"ya Başkentli lokanta, restoran ve kafe işletmecilerinin ilgisi her geçen gün artıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın duyurusunu yaptığı yemek sipariş portalı "Lezzet Ankara"ya Başkentli lokanta, restoran ve kafe işletmecilerinin ilgisi her geçen gün artıyor. Esnaf kayıt süreci devam eden uygulama için 11 Haziran akşamından 17 Haziran sabahına kadar 546 restoran kayıt yaptırırken, şimdiden 3 bin 475 Başkentli de müşteri olarak kaydoldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi sürecinde gelir kaybına uğrayan çeşitli meslek grubu çalışanları ve esnafa yönelik desteğini sürdürüyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle gelir kaybına uğrayan lokanta ve kafe esnafına destek olmak için sosyal bir projeye daha imza atan Yavaş, ekonomik sorunlar yaşayan lokanta ve kafe işletmecileri için "Lezzet Ankara" adıyla komisyonsuz yeni bir yemek sipariş portalını hayata geçireceklerini açıkladı. Yavaş'ın "Esnafımızın alın terini korumak adına yüzde 0 komisyonla 'Lezzet Ankara' var" sözleriyle duyurduğu uygulamaya Ankaralı restoran, lokanta ve kafe işletmecileri yoğun ilgi gösteriyor.

ESNAF VE MÜŞTERİ KAYIT SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Büyükşehir Belediyesi, sosyal içerikli bir uygulama olarak başlattığı "Lezzet Ankara" ile hem esnafın hem de vatandaşların doğrudan ve komisyonsuz şekilde buluşmasını hedefliyor.

Başkan Yavaş'ın 11 Haziran akşamı lokanta ve kafe işletmecilerini "Lezzet Ankara" adlı sirariş portalına kaydolmaya davet etmesinin ardından 17 Haziran sabahına kadar 546 işletmeci kayıt yaptırdı. Kısa bir süre sonra sipariş için aktif hale gelecek uygulama henüz başlamadığı halde şimdiden 3 bin 475 Başkentli de müşteri olarak üye oldu.

SOSYAL İÇERİKLİ DESTEKTEN BAŞKENTLİ ESNAF MUTLU

Kapanma döneminde işleri azalan ya da durma noktasına gelen, paket servis sayısı düşen Başkentli esnafa can suyu olması amacıyla hayata geçirilen ve kar elde etme amacı gütmeyen uygulamaya kayıt yaptıran esnaf, Başkan Yavaş'a teşekkür ederek, şunları söyledi:

-(Ala Soffra) Ulaş Gündoğdu-Seda Gündoğdu: "Bu sektörde en büyük sıkıntı pazarlama. Pazarlamayı da yapan birkaç firma var. Bunlar da aslında tek olduğu için komisyonları çok fazla. İşletmeler şu pandemi döneminde çok yalnız kaldı. Mansur Başkan elinden geleni yapmaya çalıştı. Çalışanlarımızın yüzde 90'ı belediye yardımlarından faydalandılar. "

-(Çin Seddi) İsmail Dikmen: "Büyükşehir Belediyesinin 0 komisyonla girmesi çok güzel. Diğer firmalar yüzde 10 ila 37 arasında komisyon alıyorlar. Bu da çok yüksek. Benim kira bedelim 7 milyarsa, bu firmalara 40-50 milyar ödeme yapıyorum aylık. "

-(Altı Üstü) Deniz Arık: "Bu kapanmalar nedeniyle biz de paket servise başladık. Komisyonların fazla olması nedeniyle çalışmayı kestiğimiz sipariş firması oldu. Lezzet Ankara'yı duyduğumuzda gerçekten heyecanlandık ve sevindik. Hemen üyelik oluşturduk. Özellikle komisyonsuz olması bizim için çok çok iyi. Bu uygulamayı düşünenlere, uygulayanlara ve emek verenlere çok teşekkür ediyoruz. "

-(Bolu Mangalzade) Erdem Öget: "Belediyemize böyle bir çalışma yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Uygulamayla komisyon ödemeden daha fazla insana ulaşacağız. "

-(Mevlana Pide) Hasan Hüseyin Yücel: "Bu uygulamayı sonuna kadar destekliyorum ve çok teşekkür ediyorum. Bizim açımızdan çok çok güzel bir şey. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, bizi düşünüp bu tür şeyler yaptığı için… Diğer yemek sipariş uygulamaları çok fazla maliyet içerdiği için katılamadık. Bizim gibi belki binlerce insan vardı. Bizim açımızdan 10 numara uygulama olacak. "

-(Dedemzade Fırın Kebap) İsmet Altekin: "Yapılan uygulamanın, Lezzet Ankara'nın başarılı olacağına inanıyorum. Çünkü bazı uygulamaların komisyon oranları çok yüksek. Bundan dolayı esnaf mağdur... Bunun başarılı olacağına inanıyorum. Kendisine yakışanı yapmış başkanımız. "

-(Hünerli Eller Bazlama Gözleme) Hamza Yavuz: "Yüzde 0 komisyon hem bizim hem de müşterilerimiz açısından daha avantajlı bir durum… Esnafımız için çeşitlilik olması ve esnafımızın her ne kadar şu anda piyasa durgunluğu olsa da bu işlerin açılması açısından güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. "

-(Nazende Künefe) Muzaffer Özyapı: "Lezzet Ankara uygulaması diğerlerine göre çok güzel ve onlarla rekabet edebilecek düzeyde. Bu yüzde 0 komisyon oranı tabii ki bizi olumlu etkileyecek. Bu durum da müşterilerimize olumlu yansıyacak. Mansur Beye çok teşekkür ederiz, bizi de düşündüğü için. Bu süreçte küçük esnaf olarak çok zorluklar yaşadık. Fakat Mansur Bey bize elinden geldiğince destek veriyor. Diğer desteklerinin haricinde bu bütün belediyelere örnek olabilecek bir atılım. "

-(Mantı Yaprak Sarma) Kübra Türker: "Uygulamayı ilk gördüğümde çok heyecanlandım ve hemen kayıt olup inceledim. Mansur Başkan'a çok teşekkür ettim o anda…Komisyon yok, başka ücretler yok. Bir iş yeri için çok avantajlı. "

-(Mom'olya Piknik) Hamiyet Baş: "Satışlarımızın, müşterimizin artmasını bekliyoruz. Çok memnun kaldık. Biz yüksek komisyonlar nedeniyle sipariş uygulamalarına başvuramadık çünkü elimize bir şey kalmıyordu. "

-(Doycan Pide) Mehmet Yıldırım: "Komisyon yok, diğer uygulamalarda yüzde 10-12 komisyon var. Uygulama esnafa yardımcı olacak, gelirimiz artacak. "

-(Waffle Republic) Mustafa Demir: "Pandemi sürecinde epey sıkıntı yaşadık. Bol miktarda paket servisle çalıştık ve çalışıyoruz. Lezzet Ankara'nın komisyon oranının sıfır olması bizi tekrar ayağa kaldırabilecek. Hem esnafa hem de vatandaşlara faydası olacak. "

-(Aloha Burger) Fatih Cihat Doğan: "Lezzet Ankara'yı ilk duyduğumuz andan itibaren düşüncelerimiz olumlu yönde… Komisyon almaması ile değil lokanta ve restoranları unutmadığı, yanında olduğunun bir göstergesi olduğu için çok mutlu olduk. Zaten Mansur Başkanımız göreve geldiğinden beri şeffaflığıyla, hizmetiyle aşikardır. Lezzet Ankara'nın iyi olacağını düşünüyoruz. "

-(Çöp Çöp Kebap) İsmail Sinan Kara: "Büyükşehir Belediyesinin bu işi çok iyi yapacağını ve esnafa ciddi katkısının olacağını düşünüyorum. Bu sayede fiyatların aşağı düşeceğini de düşünüyorum. Sıfır komisyon olunca bizim de fiyatlarımız otomatik olarak düşecektir. "

MOBİL UYGULAMADA DA KULLANILABİLECEK

Projenin mobil uygulamaları için hazırlıklarını yürüten Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin siparişlerini internet sitesi, Başkent Mobil ve kısa bir süre içinde de Lezzet Ankara Android ve IOS uygulaması üzerinden verebilmelerini de sağlayacak.

"Lezzet Ankara" sipariş portalına kayıt olmak isteyen kafe ve restoran işletmeleri;

-İş Yeri Kaydı için https://lezzetankara. com/restorankaydi

-Kayıt Kılavuzu için ise https://lezzetankara. com/nasiluyeolunur linki üzerinden işlemlerini yapabilecek.

Kaynak: Habermetre