Sıfır kilometre cipleri taşıyan tır devrildi, araçlar oyuncak araba gibi tarlaya savruldu
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Sıfır kilometre cipleri taşıyan tır devrildi, araçlar oyuncak araba gibi tarlaya savruldu

16.03.2021 15:09 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:26

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sıfır kilometre cipleri taşıyan tırın devrilmesi sonucu 7 cip hiç kullanılmadan perte çıktı. Devrilen tırdaki cipler kazanın etkisiyle oyuncak araba gibi tarlaya savruldu.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Kemerkaya köyü yakınlarında meydana gelen kazada E.K. idaresindeki 41 UZ 571 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Sıfır kilometre cipleri taşıyan tır devrildi, araçlar oyuncak araba gibi tarlaya savruldu

7 OTOMOBİL PERTE ÇIKTI

Kaza sonrası tırda bulunan sıfır kilometre Nissan marka cipler oyuncak araba gibi tarlaya savrulurken 7 otomobil daha hiç kullanılmadan perte çıktı. Ayrıca devrilen araçlardan birinin üzerinde plaka olması dikkat çekti.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Sıfır kilometre cipleri taşıyan tır devrildi, araçlar oyuncak araba gibi tarlaya savruldu
Haber Yorumları (23)
AD: tamir edip satarlar
Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
KBB: Kesin Bunları yaptırır sıfır diye satarlar burası şeytanın staj gördüğü ülke ama yine de bir şekilde müslüman
Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
GKN: Aynen öyle sonra haberlerde sıfır araç aldı boyalı çıktı vs vs haberleri:)
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