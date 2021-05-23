Şifalı olduğuna inandıkları çakşır otunu topluyorlar

ORDU'nun Mesudiye ilçesinde kadınlar, bölgede nadir görülen, içeriğindeki bileşenleriyle sağlık açısından pek çok faydası olduğuna inanılan, 'maydanozgiller' familyasından 'çakşır otu' topluyor.

ORDU'nun Mesudiye ilçesinde kadınlar, bölgede nadir görülen, içeriğindeki bileşenleriyle sağlık açısından pek çok faydası olduğuna inanılan, 'maydanozgiller' familyasından 'çakşır otu' topluyor. Kadınların çay, turşu ve yemek yaptıkları bitki, aktarlarda da satılıyor.

Pandemi nedeniyle 1,5 sene önce İstanbul'dan ailesiyle Mesudiye'nin Dayılı Mahallesi'ne taşınan Hasgül Korkmaz, doğada gezintiye çıktı. Korkmaz, arazide rastladığı ve fotoğrafladığı otu araştırmaya koyuldu. Araştırmalarında, bölgede nadir rastlanılan otun, içeriğindeki bileşenleriyle sağlık açısından pek çok faydası olduğuna inanılan, 'maydanozgiller' familyasından 'çakşır otu' olduğunu öğrenen Korkmaz, arazide bitkiyi toplamaya başladı. Mahallede yaşayan kadınlara da otun faydalarını anlatan Korkmaz, komşularıyla doğada çakşır otu toplamaya başladı. Kadınların bölgede çay, turşu ve yemek yaptıkları bitki, satışa sunulmak üzere aktarlara da gönderiliyor.

'KÖYDE GEZERKEN OTU GÖRDÜM'Hasgül Korkmaz, otun şifalı bitki olduğunu söyleyerek, "Ben Karslıyım ve çocukluğumda Kars'ta ailecek bu otu çok fazla tüketirdik. Daha önceleri Ordu'ya sadece yaz döneminde geldiğim için otu göremiyordum, karlar eriyince köyde gezerken otu gördüm ve fotoğrafını çekip, anneme attım. Annem de otun çakşır otu olduğunu söyledi. Çakşır otu, Kars'ta birçok hastalığa karşı kullanılıyor. Bunun yanı sıra kozalak şurubu, alıç sirkesi, kantaron yağı, kantaron çayı, kekik yağı, kekik kavurması, kekik turşusu da üretiyoruz" dedi.'ŞİFA NİYETİNE TOPLAMAYA BAŞLADIK'Çakşır otunu ilk kez gördüğünü söyleyen Muazzez Çakır, "Köyümüze Kars'tan gelin gelen Hasgül Korkmaz sayesinde bu otun faydalarını öğrendim. O da atalarından öğrenmiş, bu otu değişik amaçlarla tüketiyorlarmış. Allah razı olsun, bize de otu tanıttı, biz bilmiyorduk, öğretti bize. Şifa niyetine toplamaya başladık. Kızım İstanbul'da aktarlık yapıyor. Buralardan otları topluyor ve satıyor" diye konuştu.'OTLAR KONUSUNDA ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK'Zülbiye Korkmaz ise, "Hasgül Korkmaz, çakşır otu ve diğer bitkilerinin sağlık etkileri konusunda bizi bilgilendirdi. Biz de çakşır toplamaya geldik. Çok memnun olduk. Otlar konusunda bize çok şeyler öğretti. Kendisine teşekkür ederim" dedi.ÇAKŞIR OTU

Aktarlarda kök, macun, çay ve toz şeklinde satılan, anavatanı Akdeniz ve Doğu Afrika ormanları olan 'çakşır otu'; ağrı kesici özelliğinin yanı sıra, kaslarda ve eklemlerde oluşan ağrıyı dindirmede etkilidir. İştah açıcı özelliğiyle de bilinen çakşır otu, içeriğinde yer alan yüksek miktardaki afrodizyak etkisi ile vücuda enerji ve zindelik verip, hücreleri yenileyerek yaraların da iyileşmesine yardımcı olur. İçeriğinde yer alan bileşenlerle, astım ve bronşit gibi rahatsızlıkları önlenmesine ve kişilerin bu tip rahatsızlıklara karşı bağışıklık direncinin artırılmasına katkı sağlar. Soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarıyla ilgili birçok sorunun çözümüne yardımcı olur. İştah açıcı özelliğiyle de bilinen çakşır otu, özellikle kilo almak isteyenlere katkı sağlar.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Bayrak