Sıddık ne demek? Sıddık isminin anlamı nedir?

Bir erkek ismi olarak kullandığımız Sıddık isminin anlamı nedir? Sıddık ne demektir?

SIDDIK NE DEMEK?

Pek doğru, çok doğru sözlü, çok samimi, sözü ile özü bir olan, sözünün eri, hakikati kabul ve te'yid eden kişi anlamlarına gelir. İlk İslâm Halifesi Hazreti Ebubekir (R.A.)'ın lakabıdır. Bu kelime Kur'ân-ı Kerîm'de bazı peygamberlin lakabı olarak üç yerde, iman edenlerin sıfatı olarak çoğul şeklinde Hadid Sûresi, âyet: 19 (sayfa: 541)'de ve şehitlerden de önce bir mertebe olarak Nisa Sûresi, âyet: 69 (sayfa: 90)'da geçmektedir.

Kökeni: Arapça