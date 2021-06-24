Şiddetli yağmur yolları göle çevirdi
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Şiddetli yağmur yolları göle çevirdi

İhlas Haber Ajansı / Kadir Arslan - Haberler | 3. Sayfa

Şiddetli yağmur yolları göle çevirdi Kırıkkale'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi Kırıkkale'de öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağmur yolları göle çevirdi

Kırıkkale'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Meteorolojinin birkaç gün önce 'kuvvetli yağış' uyarısı verdiği kentte yağmur sonrası hayat adeta durma noktasına geldi. Yaklaşık 30 dakika boyunca aralıksız yağan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Birçok vatandaş şiddetli yağmurdan korunmak için apartman girişlerine veya tente altlarına sığındı. Bazıları şemsiye ile korunmaya çalışırken bazıları ise çareyi koşmakta aradı.

Zaman zaman etkisini artıran sağanak sonrasında Hürriyet Caddesinde oluşan su birikintisi, hem yayalara hem de sürücülere zor anlar yaşattı. Yaya geçitlerinde biriken sudan geçmek isteyen bazı vatandaşlar, ayakkabılarını çıkararak yolun karşısına ulaştı.

Araçlar ilerlemekte güçlük çekti

Uzun süre aralıksız devam eden yağış nedeniyle araç sürücüleri de zor anlar yaşadı. Millet Caddesinde oluşan su birikintilerinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bir yaya alt geçidini de su bastı.

Kent merkezinde sağanak yağış zaman zaman devam ediyor.

Şiddetli yağmur yolları göle çevirdi
Şiddetli yağmur yolları göle çevirdi
Şiddetli yağmur yolları göle çevirdi
Şiddetli yağmur yolları göle çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kadir Arslan

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