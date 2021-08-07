Şiddetli yağış bal arılarını vurdu
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Şiddetli yağış bal arılarını vurdu

İhlas Haber Ajansı / Serdar Gükçe - Haberler | Güncel

Şiddetli yağış bal arılarını vurdu Şırnak'ta şiddetli yağış yaylada kalan binlerce bal arısını vurdu.

Şiddetli yağış bal arılarını vurdu

ŞIRNAK - Şırnak'ta şiddetli yağış yaylada kalan binlerce bal arısını vurdu. Yağmurun sel gibi aktığı bölgede bal arıları zarar gördü.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Akarsu Köyü'nde 2 gündür etkili olan şiddetli yağış bal arılarını vurdu. Yaz aylarında yaylaya çıkarılan binlerce bal arı kovanı sular altında kaldı. Onlarca bal arısının telef olduğu şiddetli yağış etkisini akşam saatlerine kadar sürdürdü. İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan yüksek rakımlı yayla ve köylerde, belirli aralıklarla bırakılan bal arıları sel suları içinde kaldı. Arıcılar arılarını zor kurtardı. Bölgede yağış etkisini sürdürüyor.

Şiddetli yağış bal arılarını vurdu
Şiddetli yağış bal arılarını vurdu
Şiddetli yağış bal arılarını vurdu
Şiddetli yağış bal arılarını vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serdar Gükçe

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