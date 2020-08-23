Şiddetli yağış Rize'de şiddetli yağış etkili oluyor.

Rize'de şiddetli yağış etkili oluyor.

Kentte devam eden yağış İyidere, Derepazarı, Güneysu ve merkez ilçenin yanı sıra merkeze bağlı Salarha ve Muradiye beldelerinde hasara neden oldu.

Güneysu ilçesinde Gürgen Deresi taştı, bazı köylerin yolu ulaşıma kapandı.

Ayrıca, merkeze bağlı Salarha ve Muradiye beldelerine ulaşımı sağlayan yolun bazı bölümlerinde heyelanlar meydana geldi.

Merkez ilçedeki bazı iş yerlerini su bastı, Kale Mahallesi'nde ise park halindeki bir araç toprak altında kaldı.

İl Özel İdaresi ekipleri Güneysu ilçesinde, diğer ilçelerde de belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA