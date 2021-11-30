Şiddetli rüzgarın söktüğü çatı otomobillerin üzerine düştü

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, devlet hastanesine ait binanın çatısını uçurdu. Kopan çatı parçası, park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü.

Elbistan'ı akşam saatleriyle birlikte etkisi altına alan şiddetli rüzgar, çeşitli olumsuzlukları da beraberinde getirdi. İlçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi'nde bulunan Elbistan Devlet Hastanesi'nin kazan dairesinin çatısı, şiddetli rüzgara dayanamadı. Kopan çatı parçaları, rüzgarın etkisiyle metrelerce sürüklendikten sonra park halindeki 2 otomobilin üstüne düştü. Çatının demir parçaları, otomobillerden birini kağıt gibi ezerken diğerinin ise ön camını parçalayarak içeri girdi. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, hasar gören otomobillerle ilgili çalışma yaptı.

Kilolarca ağırlıktaki çatı parçası, hastanenin teknik ekibince kesilerek bölgeden uzaklaştırıldı. Olay esnasında bölgede ya da araçlarda insanların olmaması ise büyük şans olarak değerlendirildi. - KAHRAMANMARAŞ