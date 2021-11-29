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Şiddetli rüzgarda evin çatısı uçtu

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Şiddetli rüzgarda evin çatısı uçtu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde şiddetli rüzgar sebebiyle iki katlı evin yapımı devam eden çatısı uçtu.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde şiddetli rüzgar sebebiyle iki katlı evin yapımı devam eden çatısı uçtu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından şiddetli rüzgar kent genelinde sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Kartepe ilçesi Derbent Mahallesi Betül Sokak üzerinde bulunan iki katlı evin, yapımı devam eden çatısı da şiddetli rüzgarda yerinden koparak elektrik tellerinin üzerine uçtu. İhbarla olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektrik tellerine zarar veren çatıyı kaldırdı.

(Ömer Faruk Kıyak/ İHA)

Şiddetli rüzgarda evin çatısı uçtu

Şiddetli rüzgarda evin çatısı uçtu

Şiddetli rüzgarda evin çatısı uçtu

Şiddetli rüzgarda evin çatısı uçtu

Şiddetli rüzgarda evin çatısı uçtu

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