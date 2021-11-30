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Şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden çıkan baca şapkası korkuya sebep oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden çıkan baca şapkası korkuya sebep oldu

Burdur'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle kullanılmayan binaya ait baca şapkası yerinden çıktı.

BURDUR (İHA) - Burdur'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle kullanılmayan binaya ait baca şapkası yerinden çıktı.

Olay, Burç Mahallesi Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Eski maliye lojmanına ait binanın baca şapkası, birkaç gündür kentte etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Korku dolu anlara sebep olan baca şapkası nedeniyle cadde bir süreliğine araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Burdur Belediyesi İtfaiye ekipleri, çatıya ulaşarak, yerinden çıkan baca şapkasını güvenli bir alana taşıdı. Diğer baca şapkalarının sağlamlığının kontrol edilmesi de dikkatlerden kaçmadı. - BURDUR

Şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden çıkan baca şapkası korkuya sebep oldu

Şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden çıkan baca şapkası korkuya sebep oldu

Şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden çıkan baca şapkası korkuya sebep oldu

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