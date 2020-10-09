Şiddetli rüzgar nedeniyle alev topuna dönen gökdelende dehşet dolu anlar yaşandı
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Şiddetli rüzgar nedeniyle alev topuna dönen gökdelende dehşet dolu anlar yaşandı

09.10.2020 10:11 | Son Güncelleme: 09.10.2020 11:36

Güney Kore'de bulunan 33 katlı bir gökdelende şiddetli rüzgar nedeniyle çıkan yangın, binayı bir anda alev topuna dönüştürdü. Çıkan yangında en az 77 kişinin hastanelik olduğu öğrenilirken, dehşet dolu anlar kameralara yansıdı.

33 katlı binada çıkan yangın perşembe günü akşam saat 23.00 sıralarında başladı. Şiddetli rüzgar nedeniyle binanın 12. katında başladığı düşünülen yangın, apartmanı kısa sürede alev topuna dönüştürdü.

EN AZ 77 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Acil durum etkipleri ve kurtarma helikopterleri hızla olay yerine gelirken, yangın nedeniyle en az 77 kişinin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 40'tan fazla apartman sakini, yanan binanın çatışından tahliye edilirken, yüzlerce kişi de bölgeden uzaklaştırıldı. Güçlü rüzgarların yangını kontrol etmeyi zorlaştırdığını belirten yetkililer, itfaiyecilerin hala bina içerisinde olabilecek kişileri aradığını aktardı.

ÇIPLAK AYAK DIŞARI KOŞTULAR

Bina sakinlerinin bazılarının kendilerini koruyabilmek için ıslak havluyla örtündükleri ve panikle çıplak ayak dışarı kaçtıkları görüldü. Birinci katta yaşayan bina sakini Yonhap "Yangın olduğu haberini duydum ve kaçtım, kalbim hala çarpıyor" diyerek yaşadığı korkuyu dile getirdi.

Yangının yaşandığı Dal Dong bölgesindeki Ulsan kentinde bulunan Samhwan Art Nouveau binası, 127 dairenin yanı sıra alışveriş birimlerinden de oluşuyor.

YANGIN ANI ANBEAN KAMERALARDA

İnternette hızla yayılan yangın görüntülerinde ticaret ve konut binasını yarıp geçen şiddetli alevler gösterildi. Yangına hızla müdahale edilmesine rağmen, binanın yakınlarında bulunan bir süpermarkete binanın alev almış parçaları düştü.

Şiddetli rüzgar nedeniyle alev topuna dönen gökdelende dehşet dolu anlar yaşandı
Haber Yorumları (1)
VTND: yüksek binalar her zaman sorun otomatik yangın sistemide yoksa
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