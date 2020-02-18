Şiddetli rüzgar minareyi devirdi
Haberler » Güncel » Şiddetli rüzgar minareyi devirdi - Haber

Şiddetli rüzgar minareyi devirdi

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde şiddetli rüzgara dayanamayan minare, caminin üzerine devrildi.

18.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:42
Şiddetli rüzgar minareyi devirdi

'ın ilçesinde şiddetli rüzgara dayanamayan minare, caminin üzerine devrildi.


Geçtiğimiz günlerde Sincik ilçesinin köyünde şiddetli rüzgara dayanamayan metalden minare caminin üzerine devrildi. Demirci ustasının yaptığı çalışmalar sonucunda minare kaldırıldı. Köy Muhtarı Mehmet Işık, devrilen minarenin kaldırılması için çalışma yaptıklarını söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler