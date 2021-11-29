Şiddetli lodos 270 yıllık çınar ağacını devirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şiddetli lodos 270 yıllık çınar ağacını devirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Şiddetli lodos 270 yıllık çınar ağacını devirdi

Bursa'nın Kestel ilçesinde, ilçenin simgesi haline gelen 270 yıllık çınar ağacı, şiddetli lodos sebebiyle devrildi.

KESTEL, BURSA (İHA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde, ilçenin simgesi haline gelen 270 yıllık çınar ağacı, şiddetli lodos sebebiyle devrildi.

Bursa genelinde şiddetli lodos ve fırtına etkili olurken, bir çok evin çatısı uçtu, elektrik direkleri ve panolar devrildi. Sabah saatlerinde İDO ve BUDO seferleri de olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi. Vatandaşlar, sokakta yürümekte bile zorluk çekerken yetkililer vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan Kestel ilçesi Cuma Caddesi'nde bulunan ve yaklaşık 270 yıllık olan çınar ağacı, sabah saat 07: 00 sıralarında büyük bir gürültüyle devrildi. Dev gövdesi bulunan çınar ağacı, kısmen yolu kapattı. Bölgeye gelen Kestel Belediyesi ekipleri, ağacı vinç yardımıyla kaldırdı. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır'da buraya gelerek çalışmayı inceledi. Başkan Tanır, yaklaşık 3 asırlık çınarın devrilmesiyle büyük üzüntü yaşadıklarını belirtirken, en kısa sürede aynı bölgeye çınar ağacı dikeceklerini ifade etti.

(Emrah Taş/ İHA)

Şiddetli lodos 270 yıllık çınar ağacını devirdi

Şiddetli lodos 270 yıllık çınar ağacını devirdi

Şiddetli lodos 270 yıllık çınar ağacını devirdi

Şiddetli lodos 270 yıllık çınar ağacını devirdi

Lodos simit tezgahını devirdi, simitçi ağır yaralandı

Lodos simit tezgahını devirdi, simitçi ağır yaralandı

 İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

 İstanbul lodosa teslim! Dev dalgalar kıyıya vurdu, ağaçlar devrildi

İstanbul lodosa teslim! Dev dalgalar kıyıya vurdu, ağaçlar devrildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title