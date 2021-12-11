Şiddetli fırtına, teknoloji devi Amazon'un deposunu yıktı - Haberler
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Şiddetli fırtına, teknoloji devi Amazon'un deposunu yıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Şiddetli fırtına, teknoloji devi Amazon'un deposunu yıktı ABD'nin Illinois eyaletinde etkili olan şiddetli fırtınada teknoloji şirketi Amazon'a ait bir deponun çatısının çökmesi sonucu yaralananlar olduğu bildirildi.

- Şiddetli fırtına, teknoloji devi Amazon'un deposunu yıktı

CHICAGO - ABD'nin Illinois eyaletinde etkili olan şiddetli fırtınada teknoloji şirketi Amazon'a ait bir deponun çatısının çökmesi sonucu yaralananlar olduğu bildirildi.

ABD'nin Illinois Arkansas, Tennessee ve Missouri dahil olmak üzere birçok eyalet için verilen kasırga uyarıları devam ediyor. Illinois eyaletinde etkili olan şiddetli fırtınada Edwardsville bölgesinde teknoloji devi Amazon'a ait bir deponun çatı kısmen çöktü. Olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edilirken, çökme sırasında içeride 100 civarında işçinin bulunduğu belirtildi. Acil servis yetkilileri yaralananlar olduğunu aktarırken, net sayıya dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Illinois Valisi Jay Robert Pritzker, "Dualarım bu gece Edwardsville halkıyla, gerekli tüm kaynakları sağlamak için belediye başkanına ulaştım" dedi. Amazon'dan bir yetkili ise depodaki hasarın değerlendirildiğini belirterek, "Çalışanlarımızın güvenliği şu anda en büyük önceliğimiz. Durumu değerlendiriyoruz ve ek bilgiler paylaşacağız" denildi.

Arkansas'ta bakımevi kısmen yıkıldı

Arkansas eyaletine bağlı Monette kentinde çıkan hortumda ise bir bakımevinin kısmen yıkılması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralanmıştı.

Şiddetli fırtına, teknoloji devi Amazon'un deposunu yıktı

Şiddetli fırtına, teknoloji devi Amazon'un deposunu yıktı

Şiddetli fırtına, teknoloji devi Amazon'un deposunu yıktı

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