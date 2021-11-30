Şiddetli fırtına seyir halindeki tırı devirdi

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde şiddetli fırtınada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yolun sağ tarafındaki boş araziye devrildi. Kazada tır sürücüsü başından hafif şekilde yaralandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Kumkuyucak Mahallesinde dün akşam saat 23.40 sıralarında İ.Y.B. (49), 35 HE 4070 plakalı tır ve 35 ADL 644 plakalı dorsesi ile Kumkuyucak - Lütfiye istikametinde seyir halindeyken şiddetli fırtınanın da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır yolun sağ tarafında bulunan boş araziye doğru yan yatarak devrildi. Meydana gelen kazada sürücü İ.Y.B. başından hafif şekilde yaralanırken olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Gölmarmara Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. İ.Y.B. hastanede yapılan tedavisinin ardından hayati tehlikesi bulunmadığından dolayı taburcu edilirken sürücünün yapılan alkol testinde alkolsüz olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(Haluk Satır/ İHA) -

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet