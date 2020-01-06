Şiddetli fırtına sebebiyle duvar otomobilin üstüne devrildi
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Şiddetli fırtına sebebiyle duvar otomobilin üstüne devrildi

Çanakkale'de metruk bir binanın duvarı, il genelinde etkili olan poyraz fırtınası sebebiyle bir otomobilin üstüne devrildi.

06.01.2020 15:34 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:39
Şiddetli fırtına sebebiyle duvar otomobilin üstüne devrildi

'de metruk bir binanın duvarı, il genelinde etkili olan sebebiyle bir otomobilin üstüne devrildi.


Çanakkale'de dün geceden bu yana etkili olan poyraz fırtınası hayatı felç etti. Bugün öğle saatlerinde Mahallesi 1 numaralı Büyük Camii Sokak'taki metruk bir binanın duvarı fırtına sebebiyle Tahsin Avcı'ya ait 17 AZZ 545 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.


Vatandaşların durumu zabıta ekiplerine bildirmesiyle bölgede güvenlik önlemleri alındı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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