Otlukbeli'de fırtına; çatılar uçtu

ERZİNCAN'ın Otlukbeli ilçesinde öğle saatlerinde etkili fırtınada onlarca evin çatısı uçtu. Belediye hoparlörlerinden vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Fırtına, ilçe merkezi ve bazı köylerde etkili oldu. Fırtına, enerji nakil hatlarına zarar verdi. İlçe merkezinde bulunan bazı kamu binaları ve evlerin çatıları uçtu. Dakikalarca süren fırtınanın ardından can kaybı veya yaralanan olmazken, belediye hoparlöründen vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıları yapıldı. 20'ye yakın binanın etkilendiği fırtınanın ardından AFAD ekipleri, ilçe ve köylerde hasar tespit çalışması başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Coşkun MENEK