Sıcaktan Etkilenen Hayvanlar Manyas Gölü'nde Serinliyor

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, sıcak havadan olumsuz etkilenen hayvanlar, Manyas Gölü'nde serinliyor.

İlçeye bağlı kırsal mahallelerde çobanlar, hayvanlarını sulak alanlarda otlatıyor ve gölde serinletmeye çalışıyor.

Özellikle nemli ve sıcak hava koşullarında beslenmekte zorlanan sığırlar, serinlemek için Manyas Gölü'ne giriyor.

Manyas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Fevzi Karakaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, sıcak ve nemli havanın hayvanları olumsuz etkilediğini söyledi.

Hayvanların sıcaklardan en az derecede etkilenmeleri için tavsiyelerde bulunan Karakaş, şöyle konuştu:

"İmkanı olan yetiştiriciler, hayvanları sulak alanlara götürürken, imkanı olmayan üreticiler de hortumlarla hayvanlarını sulayarak serinletmeye çalışıyorlar. Aksi halde hayvanlar, beslenemiyor ve beslenemeyince de süt verimi büyük oranda düşüyor."

Akçaova Mahallesi'nde hayvan yetiştiricisi Hayrettin Yıldız da "Sağım sonrası Manyas Gölü'nün kıyısına getirdiğim süt sığırları, gölde serinliyor. Buradaki ayrık otları ve kamışları yiyerek besleniyorlar." dedi.