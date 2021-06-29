Sıcaktan bunalanların adresi Bağbaşı Yaylası oldu

- Sıcaktan bunalanların adresi Bağbaşı Yaylası oldu 1400 metre rakıma sahip olan Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası kent merkezinde aşırı sıcaklıklardan bunalan vatandaşların ilgi odağı haline geldi.

- Sıcaktan bunalanların adresi Bağbaşı Yaylası oldu

DENİZLİ - 1400 metre rakıma sahip olan Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası kent merkezinde aşırı sıcaklıklardan bunalan vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Serin yayla havası alan vatandaşlar sevdikleriyle beraber yöresel tatların da keyfini çıkarma imkanı buluyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2015 yılında hizmete aldığı Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, aşırı sıcakların yaşandığı bugünlerde serinlemek isteyen vatandaşların çaresi oluyor. Denizli merkezde aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar teleferik ile 6 dakika süren yolculuğun ardından önce üst istasyona daha sonra eşine az rastlanan doğası ile bütünleşen Bağbaşı Yaylası'na çıkıyor. 1400 metre rakımdaki yaylada gönüllerince zaman geçiren vatandaşlar burada kendileri için hazırlanan bungalov evlerde konaklama imkanı da bulabiliyor. Serin yayla havası alan vatandaşlar sevdikleriyle beraber yöresel tatların da keyfini çıkarma imkanı buluyor. Türkiye'de yayla turizminin merkezlerinden biri olan Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, özellikle şehir dışından gelen misafirlerin uğrak noktalarından biri oluyor.

Milyonlarca kişi ziyaret etti

Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nı hizmete girdiği ilk günden beri şehir içi, şehir dışı ve yurtdışı olmak üzere milyonlarca kişinin ziyaret ettiğini belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tesisisin doğal güzelliklerinin dillere destan olduğunu söyledi. Yazın sıcaktan bulanların kışın ise kar görmek isteyenlerin tercihi haline gelen tesisin alternatif turizm anlamında kente yeni bir heyecan getirdiğine dikkati çeken Başkan Zolan, "Denizli'miz artık yayla turizminin merkezlerinden birisi oldu. Serinliği, temiz havası ve doğal güzellikleriyle insanlarımızın tercih ettiği bir merkez olduk. Bu konuda çok iddialıyız. Ben tüm vatandaşlarımızı mutlaka tesisimizi görmeye, aşırı sıcak yaz günlerinde temiz ve serin yayla havası almaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin