Sıcaktan bunalan Pakistanlılar plaja akın etti, Covid-19 unutuldu

Pakistan'ın Karaçi kentinde hava sıcaklığının 35 dereceyi aşmasıyla halk sahillere akın etti.

Pakistan'ın Karaçi kentinde hava sıcaklığının 35 dereceyi aşmasıyla halk sahillere akın etti. Salgının unutulduğu kıyı şeridinde sosyal mesafeye kuralı hiçe sayıldı.

Pakistan'ın Sindh eyaletine bağlı Karaçi kentinde sıcak havadan bunalanlar çareyi plajlarda buldu. Hava sıcaklığının 35 dereceği aştığı kentte yüzlerce kişi Arap Denizi'nde yer alan Seaview Plajı'na akın etti. Kalabalığın arttığı kıyı şeridinde korona virüs salgını unutuldu. Sosyal mesafe ve maske kuralı da hiçe sayıldı.

Pakistan'da korona virüs salgınında son 24 saatte bin 19 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 942 bin 189'ye yükseldi. Son 24 saattw 34 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı ise 21 bin 723'e yükseldi.

(Abid Mazhar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı